За поджог военкомата гражданин РФ впервые получил срок по статье "Террористический акт"

Поджог военкомата в Югре следствие квалифицировало как террористический акт. Ранее подобное деяние рассматривалось по статье хулиганство или повреждение имущества.

Центральный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко, который, по версии следствия, поджог военкомат в Нижневартовске.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области ночью загорелся военкомат.

Журналисты издания 56orb.ru сравнили данный приговор с наказанием жителя Оренбургской области, который осенью прошлого года пытался спалить военный комиссариат, облив крыльцо и стены здания горючей жидкостью. Сделать это ему не удалось, так как огонь после поджога вскоре погас.

Гайский городской суд отправил мужчину под домашний арест на 2 месяца.

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