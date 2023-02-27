В СК рассказали подробности изнасилования в Академгородке 26-летней давности

Следственный комитет Красноярского края рассказал подробности преступления 26-летней давности. 27 мая 1997 года в дендрарии Академгородка было обнаружено тело молодой девушки со следами насильственной смерти, найти убийцу удалось только сейчас.

Все детали в СК не раскрыли, но некоторые подробности дела известны, пишет prmira.ru.

"Мы установили свидетеля, которому было известно, кто мог убить девушку. Он узнал подробности преступления от своего знакомого, который уже умер. В кругу друзей он рассказал о том, что ему известна эта ситуация, но правда это или нет, он не знает. Свидетеля опросили и начали проверку. Так и вышли на след преступника", — рассказали в ведомстве.

Задержанные признал вину и пояснил, что в 1997 году ему было 15 лет. После распития алкогольных напитков он напал на 18-летнюю девушку, изнасиловал её, затем стал душить и бить камнем по голове и лицу. От полученных травм молодая женщина скончалась на месте. Виновный отправлен в СИЗО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.