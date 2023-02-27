Следственный комитет Красноярского края рассказал подробности преступления 26-летней давности. 27 мая 1997 года в дендрарии Академгородка было обнаружено тело молодой девушки со следами насильственной смерти, найти убийцу удалось только сейчас.
Все детали в СК не раскрыли, но некоторые подробности дела известны, пишет prmira.ru.
"Мы установили свидетеля, которому было известно, кто мог убить девушку. Он узнал подробности преступления от своего знакомого, который уже умер. В кругу друзей он рассказал о том, что ему известна эта ситуация, но правда это или нет, он не знает. Свидетеля опросили и начали проверку. Так и вышли на след преступника", — рассказали в ведомстве.
Задержанные признал вину и пояснил, что в 1997 году ему было 15 лет. После распития алкогольных напитков он напал на 18-летнюю девушку, изнасиловал её, затем стал душить и бить камнем по голове и лицу. От полученных травм молодая женщина скончалась на месте. Виновный отправлен в СИЗО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.