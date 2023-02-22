Жители Новосибирска боятся маньяка и пересылают в WhatsApp панические сообщения

0:25 Your browser does not support the audio element. Общество

В Новосибирске паника. Горожане пересылают друг другу сообщения в WhatsApp о маньяке, который изнасиловал двух женщин.

Пресс-служба регионального Следственного комитета опровергли информацию.

"По данным правоохранителей, речь идёт о преступлениях против половой неприкосновенности. К ним относится не только сексуальное насилие", — пишет "АиФ-Новосибирск".

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