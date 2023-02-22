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Жители Новосибирска боятся маньяка и пересылают в WhatsApp панические сообщения

0:25
Общество

В Новосибирске паника. Горожане пересылают друг другу сообщения в WhatsApp о маньяке, который изнасиловал двух женщин.

Жители Новосибирска боятся маньяка и пересылают в WhatsApp панические сообщения

Пресс-служба регионального Следственного комитета опровергли информацию.

"По данным правоохранителей, речь идёт о преступлениях против половой неприкосновенности. К ним относится не только сексуальное насилие", — пишет  "АиФ-Новосибирск".

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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