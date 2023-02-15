В Ростове-на-Дону ФСБ задержала притворившегося беженцем боевика "Азова"*

Представители ФСБ РФ заявили, что правоохранители задержали в Ростове-на-Дону боевика "Азова"*. Предполагаемый преступник выдавал себя за беженца, отметили в службе.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины", — сказали в ФСБ.

По информации правоохранителей, злоумышленник стал частью организации в 2016 году. Как подчеркнули в службе, задержанный распространял экстремистские идеи среди молодых людей.

Вместе с этим в ФСБ сообщили, что при обыске в доме подозреваемого обнаружили агитационные материалы и запрещённую символику.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал представителей "Азова" явиться на фронт и принять бой.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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