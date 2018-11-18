СМИ: Виктор Янукович госпитализирован в Москве

Бывший президент Украины Виктор Янукович якобы госпитализирован в Москве с подозрением на травму позвоночника и колена.

Об этом сообщает ряд федеральных средств массовой информации. Так, например, о случившемся заявляет "Комсомольская правда", ссылая на проверенные анонимные источники.

Согласно предоставленной информации, Виктор Янукович попал в столичный госпиталь в минувшую пятницу. Экс-глава Украины якобы получил серьезные травмы во время игры в большой теннис на одном из подмосковных теннисных кортов.

Долго в московском госпитале Виктор Янукович не пробыл. Сообщается, что неизвестные, сопровождающие его, оцепили блок, где под наблюдением врачей находился бывший президент Украины. Его в скором времени перевели в реанимацию, но оттуда тут же увезли в одну из частных клиник.

Отметим, что официального подтверждения инцидента от представителей Виктора Януковича до сих пор не последовало.

Напомним, что Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 годы. В ходе печально известных событий 2014 года на Украине был фактически отстранен от власти. Спустя год был официальной лишен звания президента Украины решением Верховной рады.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший президент Украины Леонид Кравчук спас от покушения Виктора Януковича. Тогда последний еще занимал пост главы Незалежной.

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