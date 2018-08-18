Житель Сыктывкара получил четыре года тюрьмы за излишнюю любовь к СССР

В Сыктывкаре суд приговорил местного жителя к четырем годам лишения свободы. Все из-за того, что в социальной сети "ВКонтакте" мужчина призывал россиян к возрождению Советского Союза.
40-летнего сыктывкарца обвинили в экстремизме. Помимо постов с признаниями в любви к СССР он размещал на своей странице в социальной сети сообщения о том, что он является "председателем КГБ Коми АССР".
Также мужчина рьяно критиковал действующую российскую власть и пропагандировал насилие в отношении ее представителей. В некоторых его постах суд также рассмотрел признаки антисемитизма.
Сообщается, что мужчина находился на домашнем аресте из-за того, что ранее напал на сотрудников ГИБДД. Отмечается также, что сыктывкарец все обвинения в свой адрес отрицает и не признает себя виновным.
За последние месяцы это далеко не первый случай, когда россиян сажают за публикации в социальных сетях. В стране даже звучат призывы к массовому удалению своих профилей в качестве протеста.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, в каком же регионе Российской Федерации легче всего сесть в тюрьму за экстремизм. Оказалось, что жителям культурной столице переживать не за что — в Санкт-Петербурге уголовные дела в связи с обвинениями в экстремизме возбуждают крайне редко. А вот жителям Карелии и Алтая нужно быть крайне осторожными — эти регионы находятся в лидерах рейтинга.
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