Российский учёный допустил, что землетрясения в Турции продлятся несколько лет

Главный научный сотрудник Института физики Земли РАН Алексей Завьялов в разговоре с Pravda.Ru оценил прогнозы геофизика Ахмета Эрджана, согласно которым повторные толчки землетрясения силой 7,4 балла в Турции продлятся не менее двух-трёх лет.

"Да, бывает, что землетрясения, афтершоки, то есть повторные толчки, идут несколько лет. Нужно следить за этим регионом. Пока можно только сказать, что заявление коллеги либо основано на его опыте, либо оно голословно", — отметил собеседник издания.

Как напомнил эксперт, территория, на которой произошла трагедия, всегда была сейсмоактивной. По словам специалиста, землетрясения являются ожидаемыми.

"Удивительно, что произошло конкретное землетрясение с магнитудой 7,6 или 7,4 балла, именно в Кахраманмараше и в это время", — заключил Завьялов.

Ранее инженер-геофизик Эрджан предрёк землетрясения в Турции в течение двух-трёх лет. Об этом сообщили в Telegram-канале "Главные новости Турции".

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