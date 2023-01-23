51-летний сторож охотничьей базы в Омской области умер от ударов верблюда

В Омской области скончался сторож от удара верблюда. Происшествие случилось 21 января на территории охотничьей базы возле деревни Приозёрка в Омской области, пишет prmira.ru.

51-летний мужчина был госпитализирован, однако он получил травмы, несовместимые с жизнью. В результате сторож скончался в медицинском учреждении.

В Сети появилось видео, на котором мужчина бьёт животное кулаками по голове. В комментариях пишут, что верблюд не выдержал побоев и ответил агрессивно.

Прокуратура ведёт проверку. Изучаются все обстоятельства инцидента, включая условия содержания животного.

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