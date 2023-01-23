В Омской области сын забил мать до смерти за упрёки

В посёлке Дальний Омской области 23-летний сын забил мать до смерти из-за упрёков.

"В поселке Дальний обнаружено тело 52-летней женщины с телесными повреждениями. Следствие установило, что 19 января 2023 года женщину жестоко избил её 23-летний сын. Причиной стали очередные упреки от матери. От увечий женщина скончалась на месте", — пишет gorod55.ru.

В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело по части четыре статьи 111 УК РФ.

К слову ранее молодой человек уже был судим.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.