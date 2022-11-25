В Омской области пенсионерка хотела помочь прохожей и лишилась трёх тысяч рублей

В Омской области 73-летняя пенсионерка рассказала полицейским о краже. По словам пострадавшей, злоумышленница выдала себя за мать детей, которым нужно молоко, и попросила денег.

По данным СМИ, жертва мошенницы отдала ей 50 рублей. Она в свою очередь выхватила три тысячи рублей и попыталась скрыться. Её поймал прохожий. Часть суммы обвиняемая выкинула на землю. Силовики задержали предполагаемую преступницу.

Как написали в gorod55.ru, правоохранители завели уголовное дело по статье "Грабёж".