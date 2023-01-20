ФСБ задержала крымчанина за призывы к убийству военнослужащих РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали 48-летнего крымчанина из Керчи за призыв к убийству российских военнослужащих. Занимался радикал экстремистской деятельностью в социальной сети "Одноклассники".

В ходе задержания правоохранители обнаружили на его странице публикации экстремистского характера.

"Обвиняемый на своей персональной странице в соцсети "Одноклассники" опубликовал комментарий, содержащий призывы к убийству военнослужащих Вооруженных Сил РФ", — говорится в сообщении силового ведомства.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело по части два статьи 280 УК РФ, согласно которой ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее в Югре задержаны члены экстремистской ячейки, готовившие возрождение СССР.

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