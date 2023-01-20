Замдиректора телеканала из Владивостока похитила 17 млн "рекламных" рублей

Правоохранители закончили расследование уголовного дела в отношении экс-главы ГТРК "Владивосток", которая обвиняется в хищении более 17 миллионов рублей, оплаченных рекламодателями.

Как утверждают следователи, заместитель директора ФГУП "ВГТРК/ГТРК Владивосток" Зульфия Блох использовала своё служебное положение, чтобы присвоить 17 120 557,50 рубля.

"Действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, злоупотребляя своими должностными полномочиями, завладела денежными средствами", — цитирует пресс-службу Управления Судебного департамента Приморья издание vostokmedia.com.

В ходе расследования было установлено, что за четыре года обвиняемая не внесла в кассу более 17 миллионов рублей, переданных различными заказчиками в качестве платы за размещение рекламы в эфире канала.

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