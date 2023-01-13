Мошенница "сняла головную боль" жительнице Волгограда за 78 тысяч рублей

21-летняя мошенница похитила с карты знакомой деньги в Волгограде.

44-летняя жертва аферистки дала приятельнице, с которой они вместе распивали спиртные напитки, свою карточку для покупки таблеток от головной боли, так как женщину мучил похмельный синдром.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули жителя Югры на шесть миллионов рублей.

"Покупка медикаментов" обошлась жительнице Волгограда в солидную сумму.

"Когда подруга вернула карту и ушла, она обнаружила списание со своего счёта 78 370 рублей, — цитирует слова представителя ГУ МВД novostivolgograda.ru.

Полицейские оперативно задержали мошенницу, которая предстанет перед судом за совершение преступления.

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