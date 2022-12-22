Сын Дмитрия Рогозина опроверг информацию об ухудшении состояния своего раненого отца

Сын Дмитрия Рогозина Алексей опроверг информацию об ухудшении состояния отца.

Ранее Олег Царёв заявил, что ранения Дмитрия Рогозина "тяжелее, чем казалось вначале". Руководитель АНО "Центр развития транспортных технологий" Алексей Рогозин опубликовал сообщение, в котором опровергает информацию об ухудшении состояния здоровья его отца.

Алексей Рогозин заявил, что его отец находится под наблюдением "высококвалифицированных донецких и ростовских врачей". Информация о том, что состояние экс-главы Роскосмоса ухудшается, не соответствует действительности, написал Алексей Рогозин.

"Сетки из анонимных каналов публикуют разнообразную ложную и спекулятивную информацию, комментировать которую не видим ни смысла, ни возможности", — подытожил Рогозин.

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