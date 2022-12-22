Царёв: ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале

Бывший народный депутат Украины Олег Царев заявил, что ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале.

Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию раненому Дмитрию Рогозину из-за её сложности. Об этом сообщил помощник экс-главы Роскосмоса.

По его словам, Рогозина перевезут в Москву, где проведут консилиум о дальнейшей медпомощи.

Царёв сообщает, что во время обстрела ресторана в Донецке помимо Рогозина, Хоценко и Приходько пострадала жена экс-главы Роскосмоса Татьяна.

"К сожалению, ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале. Все сложнее. У супруги Дмитрия Татьяны, тяжёлая контузия", — написал Царёв.

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