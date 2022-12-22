Рогозина и ещё двух раненых перевезли в госпиталь Ростова-на-Дону

Экс-главу госкомпании "Роскосмос" Дмитрия Рогозина и ещё двоих пострадавших, которые получили ранения при обстреле гостиницы в Донецке с украинской стороны, перевезли в Военный клинический госпиталь города Ростова-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал издания "Звезда".

Сейчас пострадавшими занимаются медики, раненые получают необходимую медицинскую помощь.

Оставшиеся военные советники, которые также получили ранения во время обстрела, остаются в медучреждениях ДНР. Уточняется, что их состояние в данный момент врачи называют стабильным, однако пока не дают добро на их перевозку.

Ранее при обстреле гостиницы в Донецке, по которой ВСУ нанесли удар из французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar, помимо Рогозина, был ранен премьер ДНР Виталий Хоценко, ещё два человека, находившиеся на тот момент рядом с ними, погибли.