В Абакане 82-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники украли у неё 400 тысяч рублей.
Как написали в newkhakasiya.online, правоохранители заявили, что преступник выдал себя за юриста. Мужчина сказал пенсионерке, что её подруга попала в аварию. Чтобы избежать тюрьмы, женщина должна передать 800 тысяч рублей, подчеркнул мошенник.
У россиянки было только 400 тысяч рублей. Она отдала курьеру посуду, гигиенические принадлежности и препараты. После разговора с подругой, которая на самом деле не становилась участницей ДТП, пенсионерка поняла, что её обманули. Правоохранители завели уголовное дело.
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