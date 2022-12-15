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В Абакане телефонные мошенники похитили у пенсионерки 400 тысяч рублей

Происшествия

В Абакане 82-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники украли у неё 400 тысяч рублей.

Как написали в newkhakasiya.online, правоохранители заявили, что преступник выдал себя за юриста. Мужчина сказал пенсионерке, что её подруга попала в аварию. Чтобы избежать тюрьмы, женщина должна передать 800 тысяч рублей, подчеркнул мошенник.

У россиянки было только 400 тысяч рублей. Она отдала курьеру посуду, гигиенические принадлежности и препараты. После разговора с подругой, которая на самом деле не становилась участницей ДТП, пенсионерка поняла, что её обманули. Правоохранители завели уголовное дело.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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