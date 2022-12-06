Мошенник обманул пенсионерку из Омска на 2 миллиона рублей

Пенсионерка из Омска, желая заработать в Интернете, поверила сетевому аферисту и добровольно перевела ему все свои сбережения в надежде на скорую прибыль.

67-летняя женщина, обратив внимание на рекламу о дополнительном доходе на просторах интернета, оставила в форме заявки свой номер телефона, и скоро с ней связался неизвестный, который представился брокером.

"Через некоторое время ей перезвонил мужчина и рассказал, что можно получать доход от вложения денег в драгоценные металлы и биткоины. Женщина согласилась: следуя указаниям звонившего, оформила и пополнила на 8 тысяч рублей личный брокерский счёт", — рассказали в пресс-службе областного УМВД.

После этого злоумышленник рассказал женщине о возможности получать очень высокий доход, если она вложит "в дело" больше своих средств. Доверчивая пенсионерка перевела мошеннику все деньги, которые только смогла достать: все свои сбережения в размере 800 тысяч рублей, кредитные средства и 600 тысяч залога за недвижимость.

Когда пенсионерка изъявила желание вывести деньги, "брокер" просто перестал выходить на связь. Обманутая женщина обратилась в правоохранительные органы, в отношении афериста заведено уголовное дело.

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