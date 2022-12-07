В Красноярске внучка убила свою бабушку, чтобы больше не ухаживать за ней

В Красноярске внучка до смерти избила свою бабушку, чтобы не ухаживать за ней. Суд присяжных приговорил 43-летнюю женщину к восьми годам колонии. Приговор не вступил в законную силу. Об этом пишет издание newkhakasiya.online.

Случилось всё в январе 2021 года. Пенсионерка разбудила ночью свою внучку, чтобы та помогла ей подняться и дойти до туалета.

Однако та, вместо помощи, резко стянула бабушку с кровати и начала избивать. От полученных травм пенсионерка скончалась.

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