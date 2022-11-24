В Крымске мужчина устроил стрельбу из прикрытой полотенцем винтовки

В Крымске Краснодарского края мужчина с прикрытой полотенцем винтовкой устроил стрельбу рядом с торговым центром "Славянский". Два человека погиб, преступник совершил самоубийство, сообщает региональная прокуратура.

По данным Telegram-канала 112 стрелявшим был Владимир Жиров. Мужчина проиграл суд бывшей жене и начал преследовать её на улице. За женщину заступился прохожий, который был застрелен убийцей.