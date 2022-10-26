Коммерческий директор Собчак Суханов признался в получении денег

Коммерческий директор Ксении Собчак Максим Суханов признался в получении 800 тысяч рублей.

Но подозреваемый утверждает, что непричастен к вымогательству и постам, за удаление которых у главы Ростеха Сергея Чемезова вымогали 11 млн рублей.

Отец Суханова готов внести залог — 4 млн рублей.

Коммерческий директор Собчак был задержан при получении 800 тыс. рублей от представителей Чемезова, заявил следователь в суде.