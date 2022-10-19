По мнению военного лётчика Дмитрия Харитонова, упавший в Ейске самолёт Су-34 было невозможно увести в сторону от жилого дома. Он отметил, что во время возгорания двигателя могли испортиться тяги управления воздушным судном.
Самолёт не может упасть сам по себе даже в случае технической неисправности, он будет некоторое время парировать в воздухе. Более того, даже при пожаре двигателя судно можно посадить, заявил Харитонов. Однако в случае возгорания тяги управления самолёт начинает уходить в сторону.
"Летел как неуправляемая ракета, пилоты не могли повлиять ни на высоту, ни на направление. Лётчики, я так понимаю, боролись до последнего. Они катапультировались в самый последний момент, когда выбор был только один", — предположил Харитонов в беседе с NEWS.ru.
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