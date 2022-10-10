В Пакистане рухнула крыша жилого дома: погибли восемь детей

В Пакистане обрушилась крыша жилого дома. В результате ЧП под завалами погибли девять человек.

Согласно информации, трагедия произошла в минувшее воскресенье.

"Погибли восемь детей и одна женщина", — передаёт газета Doon.

Тела всех погибших уже извлекли из-под завалов.