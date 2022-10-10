В Пакистане обрушилась крыша жилого дома. В результате ЧП под завалами погибли девять человек.
Согласно информации, трагедия произошла в минувшее воскресенье.
"Погибли восемь детей и одна женщина", — передаёт газета Doon.
Тела всех погибших уже извлекли из-под завалов.
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