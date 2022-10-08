Около 6.00 утра 8 октября на Крымском мосту произошёл взрыв. По сообщению очевидцев, загорелась железнодорожная цистерна с топливом.
Судя по предварительным данным, ЧП произошло во время прохождения по переправе товарного поезда с горюче-смазочными материалами. Местные жители делятся в соцсетях фотографиями сильного пожара и пишут, что горит также часть железнодорожного полотна, но официального подтверждения информации пока не поступало.
Как предположил в своём Telegram-канале представитель Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко, версия о диверсии или об атаке БПЛА отпадёт в результате осмотра места происшествия.
Накануне военкор Евгений Поддубный предупреждал, что украинские боевики готовят два мощных контрудара.
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