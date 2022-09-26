В Ижевске неизвестный мужчина ворвался в школу №88 с оружием и открыл стрельбу по детям. Охранник, попытавшийся остановить преступника, был застрелен на месте.
По последним данным, погиб охранник, шесть человек пострадали. Четверо получили ранения в результате стрельбы, ещё двое травмировались в результате эвакуации.
К школе приехал глава Удмуртии Александр Бречалов. Вот как он прокомментировал инцидент:
"По ситуации в школе №88: привлечены все силы и средства. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, буду оперативно докладывать обо всем, что происходит".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ядерное оружие для нанесения удара по территории России Киев может позаимствовать у Израиля или КНДР, считает украинский журналист и историк Климовский.