Ижевский стрелок застрелил охранника и ранил четырёх человек

В Ижевске неизвестный мужчина ворвался в школу №88 с оружием и открыл стрельбу по детям. Охранник, попытавшийся остановить преступника, был застрелен на месте.

По последним данным, погиб охранник, шесть человек пострадали. Четверо получили ранения в результате стрельбы, ещё двое травмировались в результате эвакуации.

К школе приехал глава Удмуртии Александр Бречалов. Вот как он прокомментировал инцидент:

"По ситуации в школе №88: привлечены все силы и средства. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, буду оперативно докладывать обо всем, что происходит".