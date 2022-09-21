В Нижнем Тагиле пенсионерка отправила якобы работникам ФСБ 1,8 миллиона рублей

Жительница Нижнего Тагила отдала телефонным мошенникам 1,8 миллиона рублей. Злоумышленники позвонили 69-летней женщине и представились сотрудниками ФСБ России. По информации дочки пенсионерки Ларисы, преступники разговаривали с жертвой всё лето.

"Они сказали, что нужно помочь поймать и наказать мошенников. Моя мама всегда была очень активной, поэтому согласилась", — отметила Лариса, слова которой приводит tagilcity.ru.

При этом преступники указали на необходимость никому не рассказывать об этой "миссии". Всего жертва оформила шесть займов в разных банках. Также она зарегистрировала доверенность, благодаря которой злоумышленники смогли подписать договор о залоге на квартиру.