Телефонные мошенники заставили 62-летнюю жительницу Оренбурга отправить около трёх миллионов рублей на якобы резервный счёт. Об этом рассказали местные СМИ.
Злоумышленники представились заместителем прокурора и работником Банка России. Жертва поверила преступникам и решила, что ей необходимо хранить средства "в специальном месте".
"Женщине предложили оплатить инкассацию в размере 2000 рублей, чтобы переместить деньги из Москвы в Оренбург", — написали в 56orb.ru.
Жертва мошенников поняла, что её обманывают, когда услышала призыв продать квартиру. Правоохранители завели уголовное дело.
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