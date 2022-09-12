Жительница Оренбурга перевела телефонным мошенникам около трёх миллионов рублей

Телефонные мошенники заставили 62-летнюю жительницу Оренбурга отправить около трёх миллионов рублей на якобы резервный счёт. Об этом рассказали местные СМИ.

Злоумышленники представились заместителем прокурора и работником Банка России. Жертва поверила преступникам и решила, что ей необходимо хранить средства "в специальном месте".

"Женщине предложили оплатить инкассацию в размере 2000 рублей, чтобы переместить деньги из Москвы в Оренбург", — написали в 56orb.ru.

Жертва мошенников поняла, что её обманывают, когда услышала призыв продать квартиру. Правоохранители завели уголовное дело.