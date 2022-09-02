Женщины перевели мошеннику из Оренбурга 1,5 миллиарда рублей

Полицейские нашли оренбуржца, который за 24 часа похитил у двух женщин 1,5 миллиарда рублей. Правоохранители обвинили мужчину в телефонном мошенничестве.

По информации следователей, подозреваемого курировали преступники, личности которых пока не установили. Предположительно, они передавали россиянину 10% отправленной жертвами суммы. Пострадавшие верили, что мужчина попал в аварию из-за их родственников. Мошенник предлагал избежать суд за деньги. Сообщники злоумышленника притворялись работниками ГИБДД.

"Незаконный доход мужчины составил 93 тысячи рублей", — подчеркнул правоохранители, слова которых приводит 56orb.ru.