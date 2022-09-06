США осуждают теракт у российского посольства в Кабуле. В результате взрыва погибли двое сотрудников дипмиссии России.
Спецпредставители белого дома в Афганистане заявили, что произошедшее "бессмысленное насилие". А также выразили соболезнования по поводу инцидента российской стороне.
По данным МИД РФ, в результате взрыва погибли два сотрудника дипмиссии. Также есть погибшие и пострадавшие среди афганцев.
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