США осудили теракт возле российского посольства в Кабуле

США осуждают теракт у российского посольства в Кабуле. В результате взрыва погибли двое сотрудников дипмиссии России.

Спецпредставители белого дома в Афганистане заявили, что произошедшее "бессмысленное насилие". А также выразили соболезнования по поводу инцидента российской стороне.

По данным МИД РФ, в результате взрыва погибли два сотрудника дипмиссии. Также есть погибшие и пострадавшие среди афганцев.