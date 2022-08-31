В посёлке Красногвардейское в Крыму утром загорелись складские помещения на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Республики.
Пожар был локализован прибывшими расчётами спасателей, тушение продолжается, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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