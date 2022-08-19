ФСБ предупредила трёх россиян о недопустимости перевода средств фонду на Украине

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Московской области трёх россиян, которые переводили денежные средства украинскому фонду "Вернись живым", сообщает EADaily.

После профилактической беседы с предостережением не повторять подобные действия они были отпущены.

По данным ФСБ, во время проведения спецоперации на Украине трое жителей Подмосковья производили денежные переводы на счёт международного благотворительного фонда "Вернись живым", который зарегистрирован на Украине

Ранее в Джанкое и Ялте сотрудники ФСБ ликвидировали ячейку террористического движения "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, координаторы которого находятся на Украине.

* признана решением Верховного Суда РФ от 14.02.2003 террористической организацией, её деятельность запрещена в РФ.