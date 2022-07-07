В результате обстрела села Некислицы Брянской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) была повреждена линия электропередачи.
Глава региона Александр Богомаз сообщил, что бригада электриков приступила к её восстановлению после того, как оперативники обследовали место происшествия.
"В результате вчерашнего обстрела села Некислицы была частично повреждена линия электропередачи", — отметил губернатор.
В среду, 6 июля, украинские силовики обстреляли приграничный населённый пункт Некислицы Севского района. По словам Богомаза, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
Ранее сообщалось, что утром 5 июля военные ВСУ атаковали село Зерново, которое расположено в Суземском районе Брянской области. Сотрудники экстренных служб зафиксировали порядка 18 выстрелов со стороны Украины. Во время обстрела никто не пострадал. Суземский район граничит с Украиной на юге.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Арестович высказал своё видение ситуации на Украине.