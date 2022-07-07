При обстреле ВСУ повреждена линия электропередачи в селе Брянской области

В результате обстрела села Некислицы Брянской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) была повреждена линия электропередачи.

Глава региона Александр Богомаз сообщил, что бригада электриков приступила к её восстановлению после того, как оперативники обследовали место происшествия.

"В результате вчерашнего обстрела села Некислицы была частично повреждена линия электропередачи", — отметил губернатор.

В среду, 6 июля, украинские силовики обстреляли приграничный населённый пункт Некислицы Севского района. По словам Богомаза, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Ранее сообщалось, что утром 5 июля военные ВСУ атаковали село Зерново, которое расположено в Суземском районе Брянской области. Сотрудники экстренных служб зафиксировали порядка 18 выстрелов со стороны Украины. Во время обстрела никто не пострадал. Суземский район граничит с Украиной на юге.