Богомаз: военные ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области

Утром 5 июля боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли село Зерново, которое находится в Суземском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, сотрудники экстренных служб зафиксировали порядка 18 выстрелов со стороны ВСУ. Он отметил, что во время атаки никто не пострадал.

"Сегодня утром со стороны Украины был произведён артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района", — подчеркнул Богомаз.

Суземский район граничит на юге с Сумской областью Украины. Как пояснил губернатор, на месте происшествия работают оперативники.

Ранее стало известно, что 5 июля украинские боевики также обстреляли несколько приграничных населённых пунктов Глушковского района Курской области. Глава региона Роман Старовойт пообещал предоставить подробную информацию о ЧП позже. По предварительным данным, атаке подверглись деревня Марково и посёлок Тёткино.