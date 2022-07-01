Неизвестный пытался поджечь Управление ФСБ в Нижнем Новгороде

В четверг, 30 июня, было совершено нападение на нижегородское управление ФСБ. Злоумышленник пытался поджечь проходную ведомства.

Ранее сообщалось о нескольких попытках экстремистов устроить пожары в военкоматах различных городов России. Несколько недель назад подобное происшествие случилось в Приднестровье, и теперь настала очередь Нижнего Новгорода.

В середине дня неизвестный мужчина, проходя мимо здания на Малой Покровской, пытался поджечь контрольно-пропускной пункт ФСБ с помощью бутылки с зажигательной смесью. По неизвестным причинам ему не удалось совершить задуманное, пишет портал newsnn.ru, состав попросту не загорелся.

После броска преступник поспешил скрыться и сейчас его объявили в розыск.