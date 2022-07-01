В четверг, 30 июня, было совершено нападение на нижегородское управление ФСБ. Злоумышленник пытался поджечь проходную ведомства.
Ранее сообщалось о нескольких попытках экстремистов устроить пожары в военкоматах различных городов России. Несколько недель назад подобное происшествие случилось в Приднестровье, и теперь настала очередь Нижнего Новгорода.
В середине дня неизвестный мужчина, проходя мимо здания на Малой Покровской, пытался поджечь контрольно-пропускной пункт ФСБ с помощью бутылки с зажигательной смесью. По неизвестным причинам ему не удалось совершить задуманное, пишет портал newsnn.ru, состав попросту не загорелся.
После броска преступник поспешил скрыться и сейчас его объявили в розыск.
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