Попытки поджога нефтебазы и здания военкомата зафиксировали правоохранители в Тирасполе 13 мая.
По информации МВД ПМР, около 4.15 возле нефтебазы одного из предприятий остановилась иномарка с зарубежными номерами. Вышедший из неё неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону нефтебазы и уехал. На месте происшествия загорелась трава, которую быстро потушили.
Примерно через полчаса в здание республиканского военкомата бросили две бутылки с зажигательной смесью. Одну из них после удара о здание отбросило на тротуар, другая застряла в решётке окна военкомата. Сообщается, что охране учреждения удалось оперативно потушить возгорание.
В настоящее время на обоих местах происшествий работают правоохранители, они устанавливают обстоятельства инцидентов. Осколки бутылок с остатками зажигательной смеси планируется направить на экспертизу.
В ПМР объявили план "Перехват" с целью задержания автомобиля, на котором ехал "поджигатель".
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