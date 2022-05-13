В Приднестровье заявили о попытках поджога нефтебазы и военкомата

Попытки поджога нефтебазы и здания военкомата зафиксировали правоохранители в Тирасполе 13 мая.

По информации МВД ПМР, около 4.15 возле нефтебазы одного из предприятий остановилась иномарка с зарубежными номерами. Вышедший из неё неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону нефтебазы и уехал. На месте происшествия загорелась трава, которую быстро потушили.

Примерно через полчаса в здание республиканского военкомата бросили две бутылки с зажигательной смесью. Одну из них после удара о здание отбросило на тротуар, другая застряла в решётке окна военкомата. Сообщается, что охране учреждения удалось оперативно потушить возгорание.

В настоящее время на обоих местах происшествий работают правоохранители, они устанавливают обстоятельства инцидентов. Осколки бутылок с остатками зажигательной смеси планируется направить на экспертизу.

В ПМР объявили план "Перехват" с целью задержания автомобиля, на котором ехал "поджигатель".