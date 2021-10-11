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Задержан подозреваемый в попытке поджечь здание правительства Мурманской области

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Мурманской области правоохранители задержали 18-летнего местного жителя по подозрению в попытке поджечь здание правительства региона.

Задержан подозреваемый в попытке поджечь здание правительства Мурманской области

Как сообщил источник "Интерфакса" в правоохранительных органах, молодого человека задержали сотрудники ФСБ. В оперативных мероприятиях участвовали также полицейские

Напомним, в ночь на 1 октября в двери здания правительства бросили две бутылки с зажигательной смесью. Огонь повредил вход в подъезд здания, в котором располагаются кабинеты губернатора и его замов, а также залы заседаний. В результате инцидента пострадал один из охранников.

В связи с произошедшим в Мурманске ввели режим усиленной безопасности. Экипажи Росгвардии перевели на усиленный режим несения службы. Здание правительства региона взяли под охрану.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье "Попытка умышленного повреждения чужого имущества путем поджога, совершенная из хулиганских побуждений". В его расследовании задействовали все правоохранительные структуры Мурманской области.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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