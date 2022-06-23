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Депутат Госдумы РФ Журавлёв пострадал в аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Происшествия

Депутат Государственной Думы России Алексей Журавлёв пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, рассказал Telegram-канал "Baza".

По сообщениям источников, вечером в 22 часа член фракции ЛДПР не смог справиться с управлением во время поездки на мотоцикле BMW и упал с транспортного средства.

Журавлёв был доставлен в больницу, где ему диагностировали перелом левой ключицы. Российский парламентарий оказался единственным пострадавшим в аварии.

Как рассказали очевидцы, из-за ДТП полиция перекрыла две полосы Кутузовского проспекта на два часа.

Ранее депутат не исключал, что в России может быть проведена мобилизация, так как в спецоперации на Украине задействовано всего российских 60-70 тысяч российских бойцов, которым поставлена задача денацифицировать 700-тысячную армию Украины.

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Автор: Антон Уткин
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