Депутат Госдумы РФ Журавлёв пострадал в аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Депутат Государственной Думы России Алексей Журавлёв пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, рассказал Telegram-канал "Baza".

По сообщениям источников, вечером в 22 часа член фракции ЛДПР не смог справиться с управлением во время поездки на мотоцикле BMW и упал с транспортного средства.

Журавлёв был доставлен в больницу, где ему диагностировали перелом левой ключицы. Российский парламентарий оказался единственным пострадавшим в аварии.

Как рассказали очевидцы, из-за ДТП полиция перекрыла две полосы Кутузовского проспекта на два часа.

Ранее депутат не исключал, что в России может быть проведена мобилизация, так как в спецоперации на Украине задействовано всего российских 60-70 тысяч российских бойцов, которым поставлена задача денацифицировать 700-тысячную армию Украины.