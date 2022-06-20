Жители Набережных Челнов заявили, что в регионе произошёл разлив нефти. Как подчеркнули граждане, власти должны срочно отреагировать на инцидент.
По словам россиян, рядом с рекой пахнет нефтью. Вместе с этим граждане отметили, что на поверхности Камы можно увидеть цветные пятна.
"Первомайский трубопровод снова продырявился", — сказал местный житель, слова которого приводит inkazan.ru.
Ранее сообщалось, что на морском терминале консорциума в Южной Озереевке в ходе операции по погрузке греческого танкера Minerva Symphony произошёл разлив нефти.
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