Жители Набережных Челнов сообщили о разливе нефти на Каме

Жители Набережных Челнов заявили, что в регионе произошёл разлив нефти. Как подчеркнули граждане, власти должны срочно отреагировать на инцидент.

По словам россиян, рядом с рекой пахнет нефтью. Вместе с этим граждане отметили, что на поверхности Камы можно увидеть цветные пятна.

"Первомайский трубопровод снова продырявился", — сказал местный житель, слова которого приводит inkazan.ru.

Ранее сообщалось, что на морском терминале консорциума в Южной Озереевке в ходе операции по погрузке греческого танкера Minerva Symphony произошёл разлив нефти.