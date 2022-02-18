Грязный порт Новороссийска ждёт проверок прокуроров

Новороссийский морской торговый порт подвёл итоги 2021 года — это незначительное увеличение грузооборота: перевалка наливных грузов увеличилась примерно на 5%, сухих на 1.2%, контейнеров тоже перевезли больше, чем в прошлом году, но и здесь впечатляющей динамики нет, зато о загрязнениях на предприятии можно услышать регулярно.

Если едва уловимые достижения руководство предприятия старается подчеркнуть максимально, то о постоянных разливах нефти мы узнаем лишь из коротких отрывочных новостей о штрафах — в этом месяце Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковое заявление Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к ПАО "НМТП" о взыскании 1.3 млн рублей за вред, причинённый природе загрязнением акватории Чёрного моря, 150 тысяч рублей за сокрытие разлива в начале этого года, 250 тысяч за халатное отношение к очистке акватории, "светит" НМТП и новый штраф в 4.9 млн, который намерен взыскать Росприроднадзор.

Главное в этом — неизменный стиль руководства порта с попытками сокрыть аварии и разливы, чётче всего это проявилось летом прошлого года, когда в самый разгар пляжного сезона НМТП вдруг "решил" устроить залповый разлив нефти.

В РАН тогда по результатам исследований из космоса заявили о занижении масштабов загрязнения: на терминале сообщили о разливе всего 12 кубических метров углеводородов, тогда как учёные заявили о пятне площадью 80 квадратных километров, это в 400 тысяч раз выше заявленного портом.

Тогда Каспийский трубопроводный консорциум КТК, которым руководит выходец из "Транснефти" Николай Горбань, отказался платить 4,5 млрд рублей ущерба, а именно таковы были оценки Росприроднадзора. Местные СМИ возмутились, но безрезультатно, на федеральном уровне повестка протухла ещё скорее, но уже осенью президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение законов при расходовании бюджетных средств и использовании госимущества в портах.

Прокурорам здесь не место

Неслучайно здесь всплыла, простите за плохой каламбур, "Транснефть": именно этой компании представляет РФ в управлении КТК, на её балансе находится 7% акций, 24% государственных — в управлении. Нынешний руководитель КТК Николай Горбань в 2012–2016 годах занимал должность вице-президента и президента ОАО "АК Транснефтепродукт", он и провёл в 2019-м тендер на оказание услуг по обслуживанию морского терминала.

Заявки тогда подали работавшая в НМТП голландская "Ламналко" и три других международных компании — о результатах тендера до сих пор ничего не слышно, но победила "Транснефть", поводов для прокурорской проверки более чем достаточно.

Участвовавшую в подъёме подлодки "Курск" "Ламналко" просто уведомили о расторжении контракта, в порт торжественно зашла "Транснефть", не имевшая сертифицированного оборудования и средств для ведения подводных работ. Лишь после заключения договора "Транснефть" провела тендер на закупку оборудования, хотя и сейчас компания спускает водолазов с обычного прогулочного катера, который при этом находится в аренде.

Аренда в НМТП — это отдельная статья "доходов", да, именно доходов, а не расходов, потому что всё это выглядит как выведение средств: дело в том, что, согласно выпискам из бербоут-чартерного реестра судов, буксиры "Арктур", "Антарес", "Алиот" и "Альтаир", участвовавшие в ликвидации разливов нефти, арендуются у офшорных компаний Кипра по завышенным ценам, почти $7 тысяч платит "Транснефть" ежесуточно за такой буксир, тогда как арендовать его на рынке можно по цене до $3 тысячи. Очевидно, это схема вывода средств — каждый буксир принадлежит одной компании, каждая из которых принадлежит другим, и в соучредителях одни и те же люди.

Поуправляем госактивами. Дорого

Но всё это жалкие гроши в сравнении с базовыми схемами работы компании — бывший заместитель директора по правовым вопросам ООО "Транснефть-сервис" Олег Штригель рассказал, что идея "отжать" у голландцев подряды в Новороссийском порту витала в "Транснефти" ещё в 2011-м, именно они работали на КТК с момента его постройки и занимались обслуживанием морских буев — когда "Транснефть", видимо, инсталлировала в консорциум лояльного человека, комбинацию удалось провернуть без каких-то там формальностей в виде тендеров.

Наверное, такой подход, когда во главе работы лежат не управленческие таланты, а просто жажда получить доступ к управлению государственным активами, приводит к кризису хозяйствования: главное, чтоб человек был "правильный", а профессионализм — здесь уже дело второе.

Впрочем ничего нового мы не сказали — всё это ранее изложенные факты, которые достаточно широко освещены в прессе, и до сих пор непонятным остаётся отсутствие реакции прокуратуры и Следственного комитета. Потому заостряем внимание на том, что данная серия инцидентов должна стать предметом пристального внимания Генеральной прокуратуры РФ. Просим считать данное сообщение официальным обращением в правоохранительные органы — сдаётся, статьи они напишут куда более интересные, чем эта.