Жителя Оренбурга ударила молния, когда он готовил шашлыки, от полученного разряда мужчина скончался, об этом сообщает 56orb.ru.
Отмечается, что оренбуржец 1984 года рождения решил выбраться за пределы города и отдохнуть на берегу водоёма в Шарлыкском районе. Когда он стал жарить мясо на мангале, в него ударила молния. Спасти мужчину не удалось.
Правоохранительные органы в настоящий момент устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее отец и сын в Удмуртии чуть не погибли, решив устроить шашлыки 9 мая на берегу Камы. Огонь от мангала перебросился на траву и стал быстро распространяться, окружив мужчину с его двенадцатилетним сыном. Их заметили спасатели ОСВОД на катере.
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