Погиб от удара молнии: оренбуржец выбрался на шашлыки

Жителя Оренбурга ударила молния, когда он готовил шашлыки, от полученного разряда мужчина скончался, об этом сообщает 56orb.ru.

Отмечается, что оренбуржец 1984 года рождения решил выбраться за пределы города и отдохнуть на берегу водоёма в Шарлыкском районе. Когда он стал жарить мясо на мангале, в него ударила молния. Спасти мужчину не удалось.

Правоохранительные органы в настоящий момент устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее отец и сын в Удмуртии чуть не погибли, решив устроить шашлыки 9 мая на берегу Камы. Огонь от мангала перебросился на траву и стал быстро распространяться, окружив мужчину с его двенадцатилетним сыном. Их заметили спасатели ОСВОД на катере.