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Автор Елена Федорова

Отец и сын в Удмуртии едва не погибли, разжигая огонь в мангале

Происшествия

Отец и сын в Удмуртии решили устроить шашлыки 9 мая на берегу Камы, однако оба чуть не погибли, когда вокруг них загорелась трава, пишет udm-info.ru.

Отец и сын в Удмуртии едва не погибли, разжигая огонь в мангале

Огонь от мангала перебросился на траву и стал быстро распространяться, окружив мужчину с его двенадцатилетним сыном. Попытки самостоятельно потушить пожар не увенчались успехом. Вещи и телефоны обоих сгорели. Пламенем мужчину и ребёнка прижало к воде, однако прыгнуть в неё не представлялось возможным, ведь река до сих пор остаётся холодной и с сильным течением.

Отдыхающих, попавших в беду, заметили спасатели ОСВОД на катере. Они использовали 10 огнетушителей, чтобы побороть пламя.

Ранее стало известно, что в Сухобузимском, Ачинском и Шарыповском районах Красноярского края вновь загорелась сухая растительность. Общая площадь пожаров составила более 20 гектаров. Всего за понедельник, 9 мая, пожарные обнаружили 12 палов травы.

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Автор: Елена Федорова
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