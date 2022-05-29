Повис на проводах: электрик умер от мощного удара током в Волчанске

Электрик в Волчанске умер от мощного удара током, когда проводил плановые работы по подключению электрических столбов, об этом пишет tagilcity.ru.

Отмечается, что рабочему оставался всего один столб, когда его поразило электрическим разрядом. Его тело запуталось в проводах и так и осталось висеть до приезда спасателей.

Местные жители стали очевидцами произошедшего. Они и вызвали специалистов, которые помогли снять погибшего.

"Я видела, что он залазил на столбы. Видимо, подцеплял провода. Буквально через пару минут, как он залез на последний столб, соседи начали кричать, просить, чтобы кто-то в скорую позвонил", — передаёт Е1 слова свидетельницы происшествия.

Ранее стало известно, что в Братске 12-летняя девочка погибла от удара током от зарядки телефона во время принятия ванны. Тело девочки 2008 года рождения было обнаружено в квартире одного из домов на Пионерской улице. Установлено, что погибшая отправилась в ванную с телефоном. У неё в руках был обнаружен провод от зарядного устройства, включённый в сеть.