EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Повис на проводах: электрик умер от мощного удара током в Волчанске

Происшествия

Электрик в Волчанске умер от мощного удара током, когда проводил плановые работы по подключению электрических столбов, об этом пишет tagilcity.ru.

Повис на проводах: электрик умер от мощного удара током в Волчанске

Отмечается, что рабочему оставался всего один столб, когда его поразило электрическим разрядом. Его тело запуталось в проводах и так и осталось висеть до приезда спасателей.

Местные жители стали очевидцами произошедшего. Они и вызвали специалистов, которые помогли снять погибшего.

"Я видела, что он залазил на столбы. Видимо, подцеплял провода. Буквально через пару минут, как он залез на последний столб, соседи начали кричать, просить, чтобы кто-то в скорую позвонил", — передаёт Е1 слова свидетельницы происшествия.

Ранее стало известно, что в Братске 12-летняя девочка погибла от удара током от зарядки телефона во время принятия ванны. Тело девочки 2008 года рождения было обнаружено в квартире одного из домов на Пионерской улице. Установлено, что погибшая отправилась в ванную с телефоном. У неё в руках был обнаружен провод от зарядного устройства, включённый в сеть.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Федорова
Темы свердловская область
Sberbank
Новости
Немецкий политолог Масала признал успехи российской армии в Донбассе
Кадыров: лидеры ЕС должны заставить Зеленского сесть за стол переговоров
Глава УПЦ отказался называть патриарха Кирилла "великим господином и отцом"
Оренбуржец избил бабушку, которая заступилась за внучку
Европол опасается, что оружие, поставляемое Киеву, идёт в руки преступников
Военкор Сладков: западные шпионы могут действовать на Украине в составе ЧВК
Повис на проводах: электрик умер от мощного удара током в Волчанске
Симоньян объяснила, что Россия на Украине остановится там, где ей рады
Страны ЕС обсудят вопрос конфискации замороженных российских активов
Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о "разрушении" единства ЕС
Популярное
Силовые структуры
Илья Кива: чудом спасшийся от СБУ антифашист готовит Зеленскому сюрприз

Один из участников антифашисткого движения на Украине "Патриоты за жизнь" буквально случайно сумел спастись от сотрудников Службы безопасности страны.

Илья Кива: чудом спасшийся от СБУ антифашист готовит Зеленскому сюрприз
Статс-секретарь МО Германии Мёллер раскрыла данные о поставках оружия Украине
Мир. Новости мира
Статс-секретарь МО Германии Мёллер раскрыла данные о поставках оружия Украине
Силовые структуры
Армия России применила под Харьковом новую огнемётную систему ТОС-2 "Тосочка"
Силовые структуры
Глава SIPRI Мелвин: терпение РФ закончится из-за поставок оружия НАТО на Украину
Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская Любовь Степушова Киевский режим не смог отправить УПЦ на эшафот Любовь Степушова Людмила Черткова Украинцы не верят Арестовичу: "Лёха, что ты несёшь?" Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Ветеран НАТО: альянс попал в неловкую ситуацию из-за подготовки к войне с РФ
Силовые структуры
Оставившие Красный Лиман боевики ВСУ пытались бежать через мост к югу от Ямполя
Daily Express назвал три вероятные цели ядерного удара со стороны России
Силовые структуры
Daily Express назвал три вероятные цели ядерного удара со стороны России
Последние материалы
Военкор Сладков: западные шпионы могут действовать на Украине в составе ЧВК
Повис на проводах: электрик умер от мощного удара током в Волчанске
Симоньян объяснила, что Россия на Украине остановится там, где ей рады
Страны ЕС обсудят вопрос конфискации замороженных российских активов
Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о "разрушении" единства ЕС
В Австрии потребовали выслать украинцев за избиение местных таксистов
Подросток на самокате попал под колёса автомобиля в Омске
Daily Express: пути снабжения Украины внутри НАТО под угрозой удара России
Норвегия отказалась от слова "Hviterussland" для обозначения Белоруссии
Волонтёры НАТО привозили ВСУ книги о нетрадиционной ориентации в армию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников