Дачник устроил массовую резню в Краснодарском крае из-за счёта за воду

В Краснодарском крае пенсионер-дачник устроил массовую резню из-за того, что ему не понравился счёт за воду. Об этом сообщает Baza.

Утром 31 мая 61-летний мужчина приехал на велосипеде в помещение армавирского садового товарищества "Расцвет". Он собирался уточнить у работников правления детали счёта за воду.

Однако беседа почти сразу перешла в кровавые разборки. Под руку недовольному пенсионеру первым попался юрист товарищества. Ему преступник нанёс несколько ударов ножом в шею, после чего пострадавший скончался.

Затем разъярённый дачник переключился на председателя правления СНТ и бухгалтера. Мужчина напал на одну из них с ножом, а в другую выстрелил из принесённого с собой гарпуна. Обеих женщин госпитализировали с ранениями.

Сам пенсионер был задержан сотрудниками полиции. За убийство и покушение на убийство двух и более лиц ему придётся отвечать перед судом.