Невролог Жданов: работа на даче может вызвать опасные нарушения здоровья

Многие россияне полагают, что лучший вид отдыха в майские выходные — это природа и дача. Однако работа в огороде и саду, помимо приятных моментов, может привести и к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом предупредил невролог, доктор медицинских наук Геннадий Жданов.

По словам специалиста, интенсивная нагрузка, резкие, неподготовленные движения, длительная работа вниз головой вызывают значительную нагрузку на позвоночник, суставы, мышцы и сердечно-сосудистую систему. Это особенно заметно при вскапывании земли лопатой.

Перенапряжение мышц может проявиться в виде ноющей или стреляющей боли в спине, суставах рук и ног, пояснил врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Доктор посоветовал перед тем, как начинать работу в огороде, делать несложную разминку: упражнения на растяжку, боковые наклоны, круговые движения бёдрами.

Это поможет подготовить мышцы и позвоночник к тяжелой работе и грамотно распределить нагрузку на все группы мышц, чтобы не нанести ущерб собственному здоровью, добавил невролог.