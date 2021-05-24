Садовод Ольга Воронова: можно выращивать томаты без фитофторы

Как можно плодотворно использовать на даче скошенную траву, как вырастить томаты без фитофторы и как спасти их от засухи, если хозяин на месяц уехал в отпуск, рассказала ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру профессиональный садовод, писательница и эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Секрет урожая

— Ольга, как можно использовать скошенную траву людям, у которых много травы на участке?

— Во-первых, скошенная трава — это замечательное сырье для компоста. Она молодая, мягкая, нежная, она мгновенно переработается, в отличие от осенней плотной травы.

Как раньше в колхозах говорили: "Секрет урожая прост — вносите в землю компост".

То есть надо в ящик складывать, а не сжигать.

Во-вторых, можно ее настаивать, плюс крапиву добавить. Потому что с одной газонной травой такого удобрения не получится, маловато белка. Добавить крапиву, сныть — очень витаминная травка. И все это вместе можно в большой бочке, как для полива огорода, заквасить. Через две недели будет так называемое зеленое удобрение. Это экономия: не нужно покупать азотных удобрений. В первую половину года как раз сброженной травой — замечательно.

Ну а если такая гламурная травка газонная, она обычно нежная, определенной высоты (косилка же определенную высоту косит) — даже можно скошенной кое-что мульчировать. Конечно, в плане дизайна это будет не очень, но зато под малину, ягодные кустарники это отлично:

во-первых, не будут расти сорняки;

во-вторых, влага будет задерживаться.

Ну и немного будет преть она. Ягодники очень это любят. Малину свою мы обязательно толстым слоем мульчируем.

— Вы сказали о крапиве, сныти для смешивания зеленых удобрений. А в каком соотношении?

— Обычно я делаю 50 на 50 — 50% травы, а 50% этой смеси. Обычно там и сныть, и крапива, и еще что попадется хорошее. Сейчас любой сорняк без семян, нежный. Даже лопух, пока молодой, тоже можно.

Скошенная трава

— Эти добавки (крапива, лопух, сныть) тоже должны быть мульчированы?

— Ее надо порезать немножко. У кого нет машинки — секатором хоть. По крайней мере, могут быть крупные кусочки — это неважно для настоя, насколько мелкие. Допустим, лопух на четыре части.

— А если среди, как вы сказали, гламурной мягкой травки газонной прорастают сорняки, скажем, одуванчики — это нормально вполне, если их вместе?

— Нормально, потому что одуванчик тоже входит в состав витаминных трав для растений, он как удобрение очень хорош. Но он даже для людей лекарственный считается. Это как раз очень хорошее, потому что там и смолы содержатся.

Попозже, когда уже появляется тля и вся эта замечательная фауна, одуванчик вообще используется от тли, разных вредителей: делаются настои именно с ним одним.

То есть немножечко инсектицидное и даже бактерицидное, потому что горечи эти, смолы в народной садовой медицине используются. У них в стеблях определенные, а в цветках свои есть. Неслучайно из цветков варенье варят. В листьях там особенно, там каждая часть хороша по-своему.

— А под плодовые деревья это не рекомендуется складывать?

— Почему? Это рекомендуется, просто в зависимости, где сад. Вот у меня, например, сад совмещен с газоном и с декоративными объектами. Если я обложу травой, то через несколько дней это просто будет не очень выглядеть. А если у кого-то сад отдельно — да, это очень хорошо.

Томаты без фитофторы

— Такое мульчирование из травы задерживает влагу. Если лето жаркое, то это средство очень хорошо.

— Есть такой рецепт, я его проверяла. Как спасти томаты, если на месяц человек уехал в отпуск. Допустим, томат сидит в теплице, где дождя нет, а надо его спасти. И была такая методика, что мульчировали травой, чуть ли не на 20 см. И действительно томаты без воды обходились. По крайней мере, дожидались хозяина.

Высадка рассады в грунт

Я сейчас вспомнила, для чего ещё это годится. Прямо сейчас можно использовать. Есть такая методика интересная: квадратно-гнездовые томаты. Для тех, кто еще сажать будет, многие не решались на эту жару вынести томаты.

Можно выращивать томаты без фитофторы, потому что нет полива для них, и они не смачиваются.

Рисуют на земле квадрат, допустим, 50 на 50, и по углам сажают томаты. А в центре выкапывают достаточно глубокую ямку, сантиметров 30. В два раза пошире, чем лунка для томатов. И всю ямку набивают вот этой прелестью — травой, сорняками, одуванчиками. Но не закапывают. Вот буквально четыре томата, в середине ямка с сорняками, и поливают именно эту ямку, сорняки. И получается, томаты добираются до воды, но снизу. И питание тут, и вода. Особенно это подходит в засушливых районах, у кого еще на улице томаты. Потому что там перепады погоды, они могут питание не усваивать из почвы. Многие сажают томаты, которые не пасынкуются ("монгол карлик"), и жалуются, что там у них что-то. А если посадить по такой методике, то прекрасный урожай. Потому что томаты привыкли брать питание сами. А у нас земля — это кто что завёз откуда. И потом, например:

похолодание,

потепление,

жара,

град.

Они становятся не в состоянии из почвы усваивать азот. А из сорняков они могут. Это у них древний такой механизм, ибо томаты в природе, где их родина, очень любят расти на своей опадающей ботве. То есть у них этот механизм и с травой можно использовать.