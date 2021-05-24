EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Садовод Ольга Воронова: можно выращивать томаты без фитофторы

Садоводство » Советы

Как можно плодотворно использовать на даче скошенную траву, как вырастить томаты без фитофторы и как спасти их от засухи, если хозяин на месяц уехал в отпуск, рассказала ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру профессиональный садовод, писательница и эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Садовод Ольга Воронова: можно выращивать томаты без фитофторы

Секрет урожая

— Ольга, как можно использовать скошенную траву людям, у которых много травы на участке?

— Во-первых, скошенная трава — это замечательное сырье для компоста. Она молодая, мягкая, нежная, она мгновенно переработается, в отличие от осенней плотной травы.

Как раньше в колхозах говорили: "Секрет урожая прост — вносите в землю компост".

То есть надо в ящик складывать, а не сжигать.

Во-вторых, можно ее настаивать, плюс крапиву добавить. Потому что с одной газонной травой такого удобрения не получится, маловато белка. Добавить крапиву, сныть — очень витаминная травка. И все это вместе можно в большой бочке, как для полива огорода, заквасить. Через две недели будет так называемое зеленое удобрение. Это экономия: не нужно покупать азотных удобрений. В первую половину года как раз сброженной травой — замечательно.

Ну а если такая гламурная травка газонная, она обычно нежная, определенной высоты (косилка же определенную высоту косит) — даже можно скошенной кое-что мульчировать. Конечно, в плане дизайна это будет не очень, но зато под малину, ягодные кустарники это отлично:

  • во-первых, не будут расти сорняки;
  • во-вторых, влага будет задерживаться.

Ну и немного будет преть она. Ягодники очень это любят. Малину свою мы обязательно толстым слоем мульчируем.

— Вы сказали о крапиве, сныти для смешивания зеленых удобрений. А в каком соотношении?

— Обычно я делаю 50 на 50 — 50% травы, а 50% этой смеси. Обычно там и сныть, и крапива, и еще что попадется хорошее. Сейчас любой сорняк без семян, нежный. Даже лопух, пока молодой, тоже можно.

Скошенная трава
Скошенная трава

— Эти добавки (крапива, лопух, сныть) тоже должны быть мульчированы?

— Ее надо порезать немножко. У кого нет машинки — секатором хоть. По крайней мере, могут быть крупные кусочки — это неважно для настоя, насколько мелкие. Допустим, лопух на четыре части.

— А если среди, как вы сказали, гламурной мягкой травки газонной прорастают сорняки, скажем, одуванчики — это нормально вполне, если их вместе?

— Нормально, потому что одуванчик тоже входит в состав витаминных трав для растений, он как удобрение очень хорош. Но он даже для людей лекарственный считается. Это как раз очень хорошее, потому что там и смолы содержатся.

Попозже, когда уже появляется тля и вся эта замечательная фауна, одуванчик вообще используется от тли, разных вредителей: делаются настои именно с ним одним.

То есть немножечко инсектицидное и даже бактерицидное, потому что горечи эти, смолы в народной садовой медицине используются. У них в стеблях определенные, а в цветках свои есть. Неслучайно из цветков варенье варят. В листьях там особенно, там каждая часть хороша по-своему.

— А под плодовые деревья это не рекомендуется складывать?

— Почему? Это рекомендуется, просто в зависимости, где сад. Вот у меня, например, сад совмещен с газоном и с декоративными объектами. Если я обложу травой, то через несколько дней это просто будет не очень выглядеть. А если у кого-то сад отдельно — да, это очень хорошо.

Томаты без фитофторы

— Такое мульчирование из травы задерживает влагу. Если лето жаркое, то это средство очень хорошо.

— Есть такой рецепт, я его проверяла. Как спасти томаты, если на месяц человек уехал в отпуск. Допустим, томат сидит в теплице, где дождя нет, а надо его спасти. И была такая методика, что мульчировали травой, чуть ли не на 20 см. И действительно томаты без воды обходились. По крайней мере, дожидались хозяина.

Высадка рассады в грунт
Высадка рассады в грунт

Я сейчас вспомнила, для чего ещё это годится. Прямо сейчас можно использовать. Есть такая методика интересная: квадратно-гнездовые томаты. Для тех, кто еще сажать будет, многие не решались на эту жару вынести томаты.

Можно выращивать томаты без фитофторы, потому что нет полива для них, и они не смачиваются.

Рисуют на земле квадрат, допустим, 50 на 50, и по углам сажают томаты. А в центре выкапывают достаточно глубокую ямку, сантиметров 30. В два раза пошире, чем лунка для томатов. И всю ямку набивают вот этой прелестью — травой, сорняками, одуванчиками. Но не закапывают. Вот буквально четыре томата, в середине ямка с сорняками, и поливают именно эту ямку, сорняки. И получается, томаты добираются до воды, но снизу. И питание тут, и вода. Особенно это подходит в засушливых районах, у кого еще на улице томаты. Потому что там перепады погоды, они могут питание не усваивать из почвы. Многие сажают томаты, которые не пасынкуются ("монгол карлик"), и жалуются, что там у них что-то. А если посадить по такой методике, то прекрасный урожай. Потому что томаты привыкли брать питание сами. А у нас земля — это кто что завёз откуда. И потом, например:

  • похолодание,
  • потепление,
  • жара,
  • град.

Они становятся не в состоянии из почвы усваивать азот. А из сорняков они могут. Это у них древний такой механизм, ибо томаты в природе, где их родина, очень любят расти на своей опадающей ботве. То есть у них этот механизм и с травой можно использовать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Андрей Туманов
Темы дача томаты огород ольга воронова полезные советы
Новости
Руй Витория официально возглавил "Спартак"
В Минске задержали самолёт Lufthansa из-за сообщения о теракте
Мэр Риги заменил флаг Белоруссии на бело-красно-белый во время ЧМ по хоккею
Дзюба рассказал, как его "кинули" с переездом в Европу
Евгений Пригожин предложил Лукашенко принять новый закон
Власти хотят подрегулировать расходы россиян на ЖКХ
Женщина и ребёнок умерли после обеда в кафе Дербента
Летят огородами: авиакомпании "кроят" рейсы после инцидента в РБ
На Сахалине обнаружили мины времён ВОВ
Конкурс Евровидение набрал в России более 20 млн просмотров
Последние материалы
Садовод Ольга Воронова: можно выращивать томаты без фитофторы
Руй Витория официально возглавил "Спартак"
В выборе отдыха за рубежом обвинили пропаганду
В Минске задержали самолёт Lufthansa из-за сообщения о теракте
Максим Каганский: Оружейные миниатюры — это бизнес, способный "выстрелить" по-настоящему
Мэр Риги заменил флаг Белоруссии на бело-красно-белый во время ЧМ по хоккею
Новый тур холодной войны: политики заняты расталкиванием друг друга локтями
Почему Минск, а не Вильнюс: заслуженный пилот РФ объяснил действия экипажа Ryanair
Дзюба рассказал, как его "кинули" с переездом в Европу
Евгений Пригожин предложил Лукашенко принять новый закон
Популярное
Профилактика
Боль в ушах: причины возникновения и способы устранения

Ухаживать за ушами не так просто, как кажется.

Боль в ушах: причины возникновения и способы устранения
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Российский шоу-бизнес
"Позор!": Панин роется в мусорных баках в Испании в поисках выпивки
Здоровье
Какие психические заболевания передаются по наследству
Василий Амирджанов В выборе отдыха за рубежом обвинили пропаганду Василий Амирджанов Любовь Степушова ЕС не поддержит Чехию в высылке российских дипломатов Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 24 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Шоу-бизнес
На Украине требуют от оргкомитета Евровидения поменять правила. Из-за России
Полезно знать
Человек похож на свиней, крыс и синиц
Самолёт с критиком Лукашенко посадили в Минске: что будет дальше
Мир. Новости мира
Самолёт с критиком Лукашенко посадили в Минске: что будет дальше
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников