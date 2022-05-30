Он не мог отказаться: на Украине погиб контрактник из Башкирии

Военнослужащий из Башкирии Руслан Гилимханов погиб на Украине, соболезнования родным выразил глава администрации Дюртюлинского района РБ Риф Юсупов, об этом пишет mkset.ru.

Прощание с погибшим состоялось 30 мая в Дюртюлях.

"И только такой человек, как Руслан, не мог отказаться участвовать в спецоперации, вместе с товарищами он вступил на защиту нашей страны", — написал Юсупов на своей странице ВКонтакте.

Он также добавил, что контрактник до самого конца героически исполнял свой воинский долг.

Ранее молодого участника спецоперации Андрея Долотовского похоронили в Батайске, у него остались жена и двое маленьких детей. Погибшего на Украине похоронили на Аллее Славы. Вдова рассказала, как тяжело ей приходится без супруга, а детям — без отца.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.