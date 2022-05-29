В ходе российской спецоперации на Украине погиб молодой военнослужащий из Тюменской области Роман Копьев, об этом сообщает nashgorod.ru.
В родном посёлке Новый Тап родственники 23-летнего солдата готовятся к его похоронам.
Близкие погибшего очень тепло отзываются о нём, вспоминают, что к Копьеву всегда можно было обратиться за помощью.
"Невосполнимая потеря для нас, его семьи. До сих пор не верится, что нет такого прекрасного парня. Потеряли настоящего героя нашего сумасшедшего времени", — высказалась мама близкого друга погибшего.
Кроме того, женщина рассказала, как узнала об отъезде юноши на Украину. Это была их последняя встреча, она обняла его и сказала: "Береги себя".
Ранее молодого участника спецоперации Андрея Долотовского похоронили в Батайске, у него остались жена и двое маленьких детей. Погибшего на Украине похоронили на Аллее Славы. Вдова рассказала, как тяжело ей приходится без супруга, а детям — без отца.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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Масштабные учения Североатлантического альянса больше похожи на "неловкую" подготовку к конфронтации с Россией, считает военный эксперт.