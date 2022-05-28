"Мы туда и обратно": контрактник погиб в ходе спецоперации на Украине

Военнослужащий Азат Музафаров из Салаватского района погиб в зоне боевых действий на Украине, об этом пишет mkset.ru.

Отмечается, что солдат служил по контракту в мотострелковом батальоне.

"С большой горечью сообщаю, что при исполнении служебного долга во время спецоперации на Украины погиб ещё один наш земляк Музафаров Азат Раисович, стрелок — помощник гранатомётчика мотострелкового отделения", — рассказал глава районной администрации Марс Кашапов.

Музафаров верил, что вернётся домой после завершения российской спецоперации, об этом говорит его пост ВКонтакте от 29 апреля, в котором он выкладывает фото из поезда и пишет: "Мы туда и обратно".

Ранее молодого участника спецоперации Андрея Долотовского похоронили в Батайске, у него остались жена и двое маленьких детей. Погибшего на Украине похоронили на Аллее Славы. Вдова рассказала, как тяжело ей приходится без супруга, а детям — без отца.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.