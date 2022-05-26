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Автор Елена Федорова

Мотострелок Щербаков погиб на Украине в ходе спецоперации

Происшествия

В ходе российской спецоперации на Украине погиб младший сержант Сергей Щербаков из Свердловской области, об этом пишет tagilcity.ru.

Мотострелок Щербаков погиб на Украине в ходе спецоперации

Отмечается, что мотострелок погиб 16 мая, исполняя воинский долг. Во вторник, 24 мая, его похоронили в селе Манчаж, откуда он родом.

С 2010 года боец служил по контракту, множество раз его награждали за различные заслуги.

Павший смертью храбрых Щербаков посмертно представлен к ордену Мужества, сообщает E1.

Ранее троих военнослужащих из Челябинской области, которые погибли на Украине, наградили посмертно. Власти Магнитогорска рассказали, что родным погибших южноуральских солдат вручили их ордена Мужества в Центре патриотического воспитания города.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Федорова
Темы свердловская область
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