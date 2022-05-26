Мотострелок Щербаков погиб на Украине в ходе спецоперации

В ходе российской спецоперации на Украине погиб младший сержант Сергей Щербаков из Свердловской области, об этом пишет tagilcity.ru.

Отмечается, что мотострелок погиб 16 мая, исполняя воинский долг. Во вторник, 24 мая, его похоронили в селе Манчаж, откуда он родом.

С 2010 года боец служил по контракту, множество раз его награждали за различные заслуги.

Павший смертью храбрых Щербаков посмертно представлен к ордену Мужества, сообщает E1.

Ранее троих военнослужащих из Челябинской области, которые погибли на Украине, наградили посмертно. Власти Магнитогорска рассказали, что родным погибших южноуральских солдат вручили их ордена Мужества в Центре патриотического воспитания города.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.