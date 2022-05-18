Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что населённый пункт Солохи снова был обстрелян украинскими военными.
Отмечается, что есть один пострадавший и разрушенные домовладения.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Солохи 11 мая пострадали здания школы, почты и 17 домостроений.
По информации СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела белгородского села. Российские следователи намерены установить, кто из украинских силовиков причастен к этому преступлению.
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